Brescianini un anno dopo: il Napoli ci riprova, Atalanta su Musah

Napoli-Brescianini, dove eravamo rimasti? Esattamente un anno dopo, improvviso ritorno di fiamma dei partenopei per il centrocampista dell'Atalanta. Nell'agosto 2024, infatti, il 25enne all'epoca al Frosinone aveva già svolto le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart, salvo poi effettuare un clamoroso dietrofront e trasferirsi all'Atalanta. Un cambio di clausola contrattuale richiesto all'ultimo dagli azzurri non era piaciuto al giocatore: ma ora, passati dodici mesi, Manna e Conte sono tornati alla carica.