RITORNO DI FIAMMA

Brescianini un anno dopo: il Napoli ci riprova, Atalanta su Musah

Dopo essere stato a un passo dai partenopei la scorsa estate, il centrocampista è finito di nuovo nel mirino dei campioni d'Italia: il suo sostituto a Bergamo potrebbe essere l'americano del Milan

23 Ago 2025 - 09:38

Napoli-Brescianini, dove eravamo rimasti? Esattamente un anno dopo, improvviso ritorno di fiamma dei partenopei per il centrocampista dell'Atalanta. Nell'agosto 2024, infatti, il 25enne all'epoca al Frosinone aveva già svolto le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart, salvo poi effettuare un clamoroso dietrofront e trasferirsi all'Atalanta. Un cambio di clausola contrattuale richiesto all'ultimo dagli azzurri non era piaciuto al giocatore: ma ora, passati dodici mesi, Manna e Conte sono tornati alla carica.

L'offerta per l'Atalanta si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe anche andar bene alla Dea a patto che però si trovi prima un sostituto. Per questo, i bergamaschi avrebbero messo a loro volta gli occhi su Musah del Milan, avvicinato proprio dal Napoli nelle scorse settimane ma poi rimasto a Milanello. I rossoneri, per il 22enne centrocampista americano, chiedono 30 milioni di euro. Un investimento considerato troppo oneroso dall'Atalanta, che vorrebbe abbassare la cifra fissa e inserire alcuni bonus.

L'impressione è che si tratti di due trattative destinate a concludersi, ma nelle fasi finali del calciomercato, in chiusura lunedì 1 settembre. Il Napoli avrebbe così un rinforzo a centrocampo per consentire a Conte di ampliare quella rosa che, secondo il tecnico, necessita ancora di innesti. Per la Dea, invece, un altro acquisto proveniente da Milano dopo il colpo Zalewski dell'Inter di pochi giorni fa. 

marco brescianini
napoli
musah
atalanta

