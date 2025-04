Milan, quasi fatta per il rinnovo di Pulisic. Offerta al ribasso per Theo

Rinnovo in stand-by anche per Maignan, che deve decidere se accettare o meno il nuovo prolungamento che gli ha offerto il Milan, leggermente tagliato rispetto alla proposta iniziale anche per via delle prestazioni non sempre impeccabili del portiere nel corso della stagione. L'offerta sul tavolo non è più di 5 milioni annui, ma di 4,5 e il francese si è preso del tempo per riflettere: "In questo momento ti dico la verità, non voglio parlare di contratto: voglio parlare di calcio e trovare l'equilibrio giusto. Il Milan, la squadra e tutti meritano di più. La mia situazione personale non è la cosa più importante al momento", ha detto solo qualche giorno fa. Di certo però senza rinnovo il club rossonero metterà sul mercato l'ex giocatore del Lille per non perderlo a zero.