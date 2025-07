Milan, Tare pronto ad accontentare il Bruges per Jashari: sul tavolo 35 milioni

Il Milan è pronto ad accelerare sul fronte sul fronte Ardon Jashari. Incassato il sì del centrocampista svizzero, che vuole solo i rossoneri, il dt Igli Tare deve trovare il non facile accordo con il Bruges, vetrina cara e che non fa sconti come sanno benissimo in casa Milan dopo l'operazione De Ketelaere nell'estate 2022. E sul tavolo ballano più o meno le stesse cifre: CDK venne acquistato dopo una lunga trattativa per 32 milioni più 3 di bonus, 35 in totale, come quelli che dovrebbero servire per convincere i belgi. Il Diavolo ha alzato l'offerta, mettendo sul tavolo 30 milioni più 5 di bonus, ora poco distante dai 35 più 5 di bonus che vuole la controparte. A breve è previsto un nuovo incontro tra le parti.