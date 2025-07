Da Morata e Thiaw fino a Bennacer e Okafor: cessioni Milan in stand by

Tra questi il più vicino a lasciare il Milan è Morata. Como e giocatore sono già d'accordo su tutto, manca solo il via libera definitivo del Galatasaray, che continua a fare muro forte di un accordo fino al 31 dicembre con possibilità di rinnovo fino al 2026. Il Lario, invece, pare destinazione poco gradita per Malick Thiaw: anche in questo caso accordo totale tra i club, ma il difensore tedesco preferirebbe tornare in Bundesliga. Valigie in mano per Yunus Musah: tramontata la pista Napoli, per il centrocampista statunitense rimane viva la pista Premier League con West Ham, Wolverhampton e Nottingham Forest interessate. Okafor, invece, potrebbe proseguire la carriera in Turchia con il Besiktas, mentre Adli e Bennacer paiono destinati ad Arabia Saudita o Qatar. Difficile definire il tutto in pochi giorni, così Allegri si ritroverà in ritiro una rosa extra-large, formata da diversi calciatori sul piede di partenza.