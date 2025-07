Morrone é il nuovo allenatore del Bologna Primavera

Sarà Stefano Morrone il nuovo allenatore del Bologna Primavera: contratto annuale con opzione per la seconda stagione per il tecnico classe 1978, reduce dalle esperienze da vice di Lucarelli alla Ternana e da capo allenatore della Primavera del club umbro nel campionato di Primavera 2. Il Bologna sistema cosí la panchina rimasta vacante dopo l'addio di Leonardo Colucci, entrato nello staff di Baroni a Torino. Questa la nota rossoblú: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la panchina della Primavera a Stefano Morrone, che si lega al Club fino al 30 giugno 2026 più un'opzione per l'anno successivo.