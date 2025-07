Milan, è fatta per Ricci: 24,5 milioni bonus inclusi al Torino. Giovedì le visite mediche

Sistemata la questione regista, il Milan resta molto attivo sul mercato in cerca di ulteriori rinforzi per il centrocampo. In attesa di Modric, i rossoneri sono operativi per chiudere le operazioni con gli svizzeri Xhaka e Jashari, rispettivamente di Leverkusen e Bruges. C'è posto per uno dei due e l'obiettivo principale sembra essere il giocatore del club belga per il quale però servirà un investimento importante intorno ai 35 milioni di euro.