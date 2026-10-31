Milan, Cardinale: "Ho guardato negli occhi i ragazzi e ho visto che vogliono vincere. Sarò distrutto se..."

Al termine dell'incontro, il patron rossonero si fermato con Carlo Pellegatti per parlare del match di San Siro: "È stata una serata fantastica con persone che si sono riunite per sostenere il Milan, ed è tutto ciò che si può sperare. Il derby è una grande sfida, come sapete. Il mio compito non è aumentare l'emozione, ma mantenere tutto stabile, concentrato e fornire la leadership affinché sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere per i primi 45 minuti e per i successivi 45 minuti. Il mio compito è assicurarmi che abbiamo la mano ferma per fare del nostro meglio e massimizzare le nostre possibilità di vittoria. È stato incredibile avere leggende del Milan che sanno come si fa a vincere, che credono in quello che stiamo facendo. Tutti a Milano, i tifosi, noi, la stampa, chiunque sostenga il Milan, dobbiamo unirci e rendere tutto questo possibile. È una lunga stagione, è il nostro derby di casa e lo voglio più di ogni altra cosa e sarò distrutto se non vinceremo".