MILAN

Pulisic tra rinnovo e derby: "Sempre voluto restare, con l'Inter spero di essere decisivo"

Lo statunitense in esclusiva al nostro Claudio Raimondi: "Cardinale? Per noi è molto importante"

30 Ott 2026 - 18:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Lo sguardo è rivolto al futuro, perché nel futuro ci sono ancora anni in rossonero da vivere e perché dietro l'angolo c'è un derby da giocare e vincere, importante com'è dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. Christian Pulisic ne ha parlato in esclusiva con il nostro Claudio Raimondi: "Il rinnovo? Per me la decisione è stata molto facile - dice lo statunitense -, ho sempre voluto rinnovare, sono molto contento al Milan e voglio continuare qui per i prossimi anni e quindi ho messo la firma".

Cos'è cambiato? La vediamo sorridente, è tornato il vecchio Pulisic forte e decisivo, rapace anche in area. C'è stato un momento l'anno scorso in cui ci siamo chiesti che cosa stava succedendo. Ci spiega meglio quel momento e quello attuale...
"Secondo me non c'è un nuovo, vecchio Pulisic, io voglio sempre fare gol e aiutare questa squadra, però volevo anche ringraziare i tifosi perché mi hanno sostenuto sempre durante i momenti duri. Il Milan per me è molto speciale".

Parla bene in italiano: lo ha studiato perché voleva rimanere in Italia e nel Milan...
"Secondo me lo parlo ancora male, ma per me è importante imparare la lingua quando vai in un altro Paese".

Chi è che ancora fa fatica con l'italiano dei tuoi compagni?
"Non lo dico, tutti vogliono imparare la lingua. Ovviamente ci sono i giocatori nuovi che sono qui solo da due o tre mesi e devono migliorare un po', ma tanto anche il mister parla inglese con noi e ci rende le cose più facili".

Arriviamo al derby: ne ha deciso più di uno, ma cosa rappresenta e in che modo ci si arriva?
"Per me il derby è la migliore partita che c'è in Italia ma anche nel Mondo, è veramente una partita speciale, con tanta intensità, è sempre una battaglia. Insomma, per noi calciatori non c'è una partita migliore da giocare".

Vuole provare a decidere anche questo?
"Chiaro, voglio sempre decidere le partite, io provo sempre a segnare, ma spero di poter aiutare la squadra con tutto".

Qualcuno dice che Ramos è forte, ma un po' isolato e Amorim ha detto che bisogna aiutarlo di più e salire di più. Cosa bisogna fare per vederlo più bomber?
"Come ha detto il mister: dobbiamo dargli sempre aiuto e giocare più vicino a lui. Ma lui farà sicuramente tanti gol e in ogni caso in questo momento sta facendo anche tante cose buone e non siamo per niente preoccupati".

L'ha chiamata personalmente Cardinale per il rinnovo: cosa le ha detto?
"Gerry è molto importante, si vede che quest'anno vuole partecipare direttamente alla vita del club, è sempre qui vicino alla squadra, guarda sempre le partite. A me ha detto che sono molto importante per questo progetto e ha dimostrato sempre grande fiducia in me".

Passo falso con il Bologna, ma è lunga e l'idea dello scudetto c'è sempre? Cosa temete dell'Inter?
"La partita di mercoledì è stata molto difficile, quando andiamo in vantaggio nel secondo tempo va gestito meglio il risultato per portare a casa i tre punti e dobbiamo fare meglio. Sappiamo che negli ultimi anni l'Inter è molto forte, quindi dobbiamo fare una gara perfetta per vincere, ma possiamo farlo".

milan
pulisic
intervista esclusiva

Ultimi video

00:52
DICH AMORIM "GONCALO RAMOS PUO' ESSERE L'UOMO DERBY" PRE-DERBY 30/10

Amorim: "Spero che Ramos diventi l'uomo derby"

00:30
DICH CARDINALE A MILANELLO 30/10 DICH

Cardinale carica il Milan per il derby: "Sono fiducioso"

01:24
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

01:48
Halloween contagia tutti

Halloween contagia tutti

02:12
Juve, Tacchinardi-Conte

Juve, Tacchinardi-Conte

02:43
Uno degli ultimi Derby a San Siro: pronti?

Uno degli ultimi Derby a San Siro: pronti?

00:40
L'Inter vuole ritrovare la vittoria nel Derby

L'Inter vuole ritrovare la vittoria nel Derby

01:21
Cardinale carica il Milan: "Derby? Fiducioso"

Cardinale carica il Milan: "Derby? Fiducioso"

02:10
Amorim e Chivu: obbligati a essere i migliori

Amorim e Chivu: obbligati a essere i migliori

01:02
DICH PALLADINO VERSO MONZA 30/10 DICH

Bologna, Palladino: "San Siro? Una bella serata ma bisogna pensare al Monza"

05:21
DICH PULISIC ONE TO ONE 30/10 DICH

Pulisic: "Rinnovo? Decisione molto facile, ho sempre voluto restare e voglio restare"

00:35
DICH CESARI SU GUIDA PER IL DERBY 30/10 DICH

Guida per Milan-Inter, l'analisi di Cesari: "La sua arma vincente è l'esperienza"

01:39
DICH CHIVU SU TATTICA PER SITO 30/10 DICH

Chivu e la sua Inter: "Poco equilibrio? Possiamo crescere, ma stiamo facendo bene"

02:40
Spalletti-Allegri, sfida che sa di storia

Spalletti-Allegri, sfida che sa di storia

02:41
San Siro, che Derby!

San Siro, che Derby!

00:52
DICH AMORIM "GONCALO RAMOS PUO' ESSERE L'UOMO DERBY" PRE-DERBY 30/10

Amorim: "Spero che Ramos diventi l'uomo derby"

I più visti di Milan

Nuovo San Siro

Inter e Milan svelano il nuovo San Siro: come sarà, quando sarà pronto e quanto costerà

21 MCH CARDINALE ESCE DA SAN SIRO POST BOLOGNA 28/10 MCH

Cardinale esce da San Siro a testa bassa dopo il ko con il Bologna

MCH IMMAGINI RENDER NUOVO SAN SIRO 29/10 MCH EDL OK

Come sarà il nuovo San Siro: le immagini

DICH AMORIM "GONCALO RAMOS PUO' ESSERE L'UOMO DERBY" PRE-DERBY 30/10

Amorim: "Spero che Ramos diventi l'uomo derby"

Lo stadio per colmare il gap con le big d’Europa: quanto incasseranno i club e perché non si chiamerà S.Siro

Milan in emergenza, chi recupera per il derby? Rabiot più no che sì, anche Tomori ko

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:31
Udinese, Runjaic: "Difesa decimata ma non partiamo senza speranze"
Geubbels
17:49
Lecce, Di Francesco perde Geubbels: "Lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra"
17:30
Guai in Belgio per Nainggolan: chiesti due anni di carcere per riciclaggio
17:29
Inter, Akanji: "Derby da vincere"
 Dybala
17:22
Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: Dybala ancora out