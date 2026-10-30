Pulisic tra rinnovo e derby: "Sempre voluto restare, con l'Inter spero di essere decisivo"

Lo sguardo è rivolto al futuro, perché nel futuro ci sono ancora anni in rossonero da vivere e perché dietro l'angolo c'è un derby da giocare e vincere, importante com'è dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. Christian Pulisic ne ha parlato in esclusiva con il nostro Claudio Raimondi: "Il rinnovo? Per me la decisione è stata molto facile - dice lo statunitense -, ho sempre voluto rinnovare, sono molto contento al Milan e voglio continuare qui per i prossimi anni e quindi ho messo la firma".



Cos'è cambiato? La vediamo sorridente, è tornato il vecchio Pulisic forte e decisivo, rapace anche in area. C'è stato un momento l'anno scorso in cui ci siamo chiesti che cosa stava succedendo. Ci spiega meglio quel momento e quello attuale...

"Secondo me non c'è un nuovo, vecchio Pulisic, io voglio sempre fare gol e aiutare questa squadra, però volevo anche ringraziare i tifosi perché mi hanno sostenuto sempre durante i momenti duri. Il Milan per me è molto speciale".