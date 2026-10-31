Milan, Cardinale: "Sarò attivo in ogni finestra di mercato, ci sarà un annuncio a breve. Contento di Amorim"

"Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice del calcio italiano ed europeo. Quando sono arrivato qui ho capito le leggende che hanno giocato qui e vogliamo anche creare delle partnership per riportare in alto il club". Così il patron del Milan Gerry Cardinale a Sky Sport prima del derby. "Amorim? È il mio allenatore, abbiamo un grande feeling e sta facendo un grandissimo lavoro, sta facendo crescere i giocatori e sono contento della scelta fatta". Sul mercato: "Sarò attivo in ogni finestra, ci sarà un annuncio a breve. Vorrò sempre essere attivo cercando di sfruttare ogni opportunità. Voglio riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo". E sullo stadio nuovo: "È una partnership, c'è il massimo rispetto per l'Inter. Da parte mia voglio dare il meglio della mia esperienza acquisita nella parte finanziaria per avere uno stadio top".