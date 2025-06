Milan, pazza idea Modric per il centrocampo: Tare sogna il colpaccio a zero

Colpo ad effetto, clamorosa idea, suggestione. Chiamatela come volete, ma la nuova opzione per il centrocampo del nuovo Milan di Massimiliano Allegri si chiama Luka Modric. Il centrocampista croato classe 1985, che ha appena salutato il Bernabeu e che alla fine del Mondiale per Club saluterà definitivamente anche il Real Madrid, vuole arrivare al meglio al Mondiale del 2026 in Usa, Messico e Canada ed è pronto per iniziare una nuova avventura, a parametro zero. Igli Tare lo sa e per questo in via Aldo Rossi i dirigenti stanno riflettendo sull’opportunità di fare un tentativo ben sapendo anche che il Pallone d’Oro 2018 non ha mai nascosto il suo amore per la maglia rossonera che vestì il suo idolo Zvonimir Boban.