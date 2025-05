Milan, fatta per Reijnders al Manchester City: affare da 75 milioni

Il Milan e Tijjani Reijnders sono ormai giunti ai saluti. Il Manchester City avrebbe alzato ancora una volta la posta in gioco e, dopo aver fatto una prima offerta di sessanta milioni, è salito sino ai settantacinque milioni richiesti dalla società rossonera: a questo punto mancano solo gli ultimi dettagli per l'ufficialità. Il Manchester City voleva Reijnders già per il Mondiale per Club e questa accelerata consentirà alla squadra di Pep Guardiola di averlo a disposizione per la trasferta negli Stati Uniti costringendo però il Milan a muoversi sul mercato, alla ricerca di un nuovo regista a centrocampo. Molto dipenderà dalle scelte di Massimiliano Allegri che già nelle scorse ore si è confrontato con Igli Tare per pianificare il mercato.