Carnevali: “Rugani ci interessa, ma non credo la Juve lo ceda”

Sembrano esser cambiati i piani della Juventus in difesa e non è da escludere la permanenza in bianconero di Daniele Rugani. L’ex difensore dell’Empoli, reduce da una buona stagione in prestito con la maglia dell’Ajax, ha diversi estimatori in Italia e all’estero. Farioli dopo averlo allenato ad Amsterdam lo ha richiesto alla dirigenza del Porto come primo rinforzo della difesa, mentre in Italia piace al Genoa e al Sassuolo. Il Grifone deve sostituire Mattia Bani, ceduto pochi giorni fa al Palermo, mentre i neroverdi vogliono esperienza per la stagione del ritorno in Serie A dopo la promozione dello scorso anno. A confermare l’interesse del Sassuolo è stato l’amministratore delegato Giovanni Carnevali: “Rugani è un giocatore interessante, è un nostro obiettivo - ha dichiarato a Sky - ma non credo che la Juve voglia cederlo”.