Milan, Torriani nel mirino di Fonseca: vuole portarlo al Lione

Lorenzo Torriani è stato il grande protagonista della prima amichevole del Milan nella tournée asiatica persa 1-0 contro l’Arsenal. Il giovane portiere rossonero sta sfruttando al meglio la vetrina estiva, così come aveva fatto anche lo scorso anno nella preseason dove fu protagonista contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Il giovane portiere classe 2005, che al Milan è chiuso da Maignan e dal neo arrivo Terracciano, ha mercato all’estero ed è finito nel mirino del Lione. La richiesta - secondo la Gazzetta dello Sport - arriva direttamente da Paulo Fonseca, l’allenatore che lo scorso anno lo ha lanciato in estate affidandogli il ruolo di vice-Maignan. Vista la difficile situazione economica, con ogni probabilità il Lione dovrà cedere il portiere titolare Perri e per questo Fonseca ha fatto il nome di Torriani come possibile opzione low cost. Il Milan può aprire al prestito, ma a Milanello vogliono mantenere il controllo sul classe 2005 visto il grande potenziale del portiere.