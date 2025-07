Liverpool, ufficiale Ekitike: operazione da 80 milioni più 15 di bonus

Hugo Ekitike è ufficialmente un nuovo acquisto del Liverpool. L’attaccante francese classe 2002 raggiunge così i Reds per una cifra complessiva di 95 milioni, 80 di parte fissa più 15 di bonus. “Ekitike ha superato con successo le visite mediche e ha accettato le condizioni economiche offerte dai Reds, che gli consentiranno di volare a Hong Kong alla fine della settimana - afferma il Liverpool in una nota ufficiale - dove si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra per il loro tour pre-stagionale in Asia”. La cessione di Ekitike è stata ufficializzata anche dall’Eintracht Francoforte sul sito dei tedeschi, con il direttore sportivo che ha commentato così la partenza del francese: “Hugo è migliorato incredibilmente nei suoi 18 mesi con noi ed è stato un grande valore aggiunto per la squadra dentro e fuori dal campo. Siamo felici che possa fare ora uno step successivo, uno step che si è guadagnato con le sue prestazioni con la nostra maglia”.