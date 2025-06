Milan, senti Rabiot: "Allegri mio papà, lo sento spesso"

Rabiot strizza dunque l'occhio al ritorno in Italia e nei giorni in cui a Casa Milan aspettano l'offerta al rialzo del Manchester City per Reijnders (che spinge per andare in Inghilterra e giocare ancora la Champions), l'ex Juve sembra il sostituto perfetto dell'olandese, soprattutto perché grazie a una clausola/accordo presente nel suo contratto con l'OM servirebbero poco più di 10 milioni per portarlo a Milano. Il vero scoglio dal punto di vista economico è rappresentato dall'ingaggio, che è di 3,5 milioni netti ma con alcuni bonus facili che lo fanno lievitare fino a 5. Il Milan aveva pensato a Rabiot anche la scorsa estate, quando lasciò la Juve, ma poi non trovò l'accordo con il giocatore, che oggi sarrebbe messo in discesa dalla presenza di Allegri.