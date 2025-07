Milan, Estupinan in chiusura: scambio di documenti, mercoledì in Italia per visite e firma

L'attesa è finita per Pervis Estupinan in casa Milan. Il club rossonero e il Brighton hanno raggiunto infatti l'intesa per il trasferimento del giocatore e stanno perfezionamento lo scambio dei documenti per formalizzare l'accordo e dare il via libera definitivo all'operazione. L'esterno sinistro mercoledì è atteso in Italia per sostenere le visite mediche e mettere poi tutto nero su bianco. Giovedì partirà poi per Hong Kong dove raggiungerà la squadra in tournée Secondo quanto si apprende, il laterale sinistro arriverà in rossonero per una cifra intorno ai 18 milioni di euro bonus compresi. Resta ancora da capire la formula del pagamento.