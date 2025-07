Nicky Hayen gela il Milan: "Aspettiamo lunedì Jashari alla ripresa degli allenamenti"

Nemmeno convocato per la sfida di Supercoppa tra il suo Bruges e l'Union Saint-Gilloise, Ardon Jashari dovrebbe riunirsi al resto del gruppo a partire da lunedì. Questo, almeno, è quanto spera il tecnico Nicky Hayen: "La situazione è molto chiara. Dovrebbe tornare ad allenarsi lunedì - ha dichiarato il tecnico dei Blauw en Zwart, proseguendo poi - Nel calcio però le cose possono essere molto difficili e questa è una situazione davvero complessa. Ma ho piena fiducia nel club che gestirà la situazione correttamente. In ogni caso vedremo come andrà a finire".