Milan, tecnico e capitano del Bruges fanno muro ma Jashari è sempre più vicino. E anche Estupinan...

Nemmeno il successo nella Supercoppa belga, vittoria per 2-1 contro l'Union Saint-Gilloise, ha ammorbidito il Bruges sulla questione Jashari. O almeno questo è il messaggio mandato al Milan dal capitano, Hans Vanaken, e dell'allenatore, Nicky Hayen. Il centrocampista svizzero vive da settimane da separato in casa (non è stato convocato per la Supercoppa, si allena da solo e non ha neppure preso parte alle tradizionali foto di squadra) e oggi è atteso per la ripresa degli allenamenti: un passaggio chiave di questa trattativa-fiume. I rossoneri, che lo corteggiano da tempo, sperano che Jashari non si presenti in modo che sia chiaro come lo strappo con il Bruges sia insanabile. La distanza sulle cifre rimane sempre la stessa: i belga chiedono 35 milioni più bonus per toccare quota 40, il Diavolo non ha intenzione di muoversi dall'ultima offerta da 32,5 milioni più 6 di bonus.