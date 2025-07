Roma, per il centrocampo obiettivo Marc Bernal del Barcellona

La Roma non vuole fermarsi all’arrivo di Neil El Aynaoui e cerca un altro obiettivo per il centrocampo. Dopo aver inseguito Richard Rios, i giallorossi hanno virato su obiettivi diversi e nel mirino c’è il centrocampista classe 2007 del Barcellona Marc Bernal. La Roma vuole regalare a Gasperini un centrocampista bravo in cabina di regia e il catalano può rappresentare il rinforzo giusto per la mediana giallorossa. Bernal è reduce da un infortunio al crociato che lo ha tenuto ai box da settembre, dopo che il giovane classe 2007 aveva giocato le prime tre partite da titolare con la maglia del Barcellona. Su Bernal non c’è solo l’interesse della Roma, con il Betis Siviglia che ha messo nel mirino il 18enne avendo già i primi contatti con la dirigenza blaugrana.