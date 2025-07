Milan, non si sblocca l'affare Jashari: Furlani studia il piano alternativo in Spagna

Ieri no, oggi nì, domani non si sa. La margherita di mercato del Milan che porta all'acquisto dell'obiettivo primario di queste prime settimane estive, Ardon Jashari del Bruges, continua a non portare notizie positive ai rossoneri e al tecnico Allegri. La società belga è ferma sulla richiesta da 40 milioni di euro per il centrocampista svizzero che, pur avendo espresso in tutti i modi la volontà di vestire il rossonero, non sta riuscendo ad aiutare la dirigenza milanista a strappare uno sconto. L'offerta del Milan è da 32,5 milioni di euro più bonus, ma è anche l'ultima e definitiva e la differenza senza un passo incontro dei belgi resterà tale.