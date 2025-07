Milan, accordo vicino col Brighton per Estupinan. Come terzino destro idea Tchatchoua

Mentre la squadra è volata in Asia per la tournée pre-campionato, i dirigenti del Milan continuano a lavorare alacremente per definire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tema più urgente, dopo gli addii di Theo Hernandez, Walker e Florenzi e l'ormai certa partenza di Emerson Royal, è quello dei terzini. Per la fascia sinistra arrivano buone news sul fronte Pervis Estupinan: i contatti con il Brighton sono costanti e le parti sono sempre più vicine. L'operazione dovrebbe chiudersi a poco meno di 20 milioni di euro (15 di parte fissa più bonus). Nessun problema con il terzino sinistro ecuadoregno e il suo entourage, visto che l'accordo è stato trovato da tempo.