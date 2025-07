Vlahovic-Milan: Furlani dà il via libera a Tare, ma serve lo sconto della Juve e di Dusan

Intanto, mentre sta per andare in porto la trattativa con il Brighton per Estupinan (15 milioni più bonus per una cifra totale di poco inferiore ai 20 milioni), il Milan confida che questa sia la settimana del via libera per Ardon Jashari. L'offerta rossonera, 38 milioni tra parte fissa e bonus, non è cambiata così come al momento non è cambiata la richiesta da 40 milioni del Bruges, ma il giocatore si è messo nei fatti ai margini della squadra, si allena a parte e sta forzando la mano con il suo club che, nel frattempo, ha chiuso per Stankovic, giocatore pronto a prendere il posto proprio di Jashari nello scacchiere di Hayen. Le operazioni, assicurano in Belgio, sono slegate, ma la sensazione è che l'arrivo del primo possa spingere il secondo a Milano. Dove Allegri lo aspetta già a braccia aperte.