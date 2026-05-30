Udinese, anche Kamara resta un altro anno

Prosegue la politica di continuità dell'Udinese in vista della prossima stagione. Il club bianconero, dopo aver confermato l'allenatore Kosta Runjaic, ha infatti esercitato l'opzione di rinnovo sul contratto di Hassane Kamara, prolungando l'accordo con l'esterno ivoriano fino al 30 giugno 2027. Kamara, 32 anni, si appresta a vivere la sua quinta stagione in bianconero, dopo essersi affermato come uno dei punti di riferimento della squadra e dello spogliatoio. Nell'ultima annata il laterale sinistro ha collezionato 26 presenze e due assist, confermando affidabilità e continuità di rendimento. Quello di Kamara è l'ultimo tassello di una settimana dedicata ai rinnovi. Nei giorni scorsi l'Udinese aveva infatti prolungato di un anno anche gli accordi del portiere Daniele Padelli, 41 anni a ottobre, e del difensore centrale belga Christian Kabasele, 35 anni, confermando la volontà di mantenere in rosa elementi di esperienza e leadership.