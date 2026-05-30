PREMIER LEAGUE

Il Liverpool esonera Slot, Iraola in pole per sostituirlo dopo il "no" al Milan

L'olandese saluta i Reds dopo la vittoria della Premier League nel 2025 e una stagione travagliata. Nuova avventura per lo spagnolo che ha rifiutato i rossoneri?

30 Mag 2026 - 14:07
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Arne Slot lascia il Liverpool "con effetto immediato". Così recita il comunicato rilasciato dal club nel primo pomeriggio di sabato: ufficialmente un accordo consensuale per l'addio, anche se in Inghilterra lo interpretano come un vero e proprio esonero.

La società infatti spiega: "È stata una decisione difficile da prendere, il contributo di Arne è stato significativo anche per i tifosi. Resterà sempre l'allenatore che ha portato il 20esimo titolo inglese del Liverpool. Allo stesso tempo, siamo arrivati alla conclusione che un cambiamento fosse necessario per andare avanti".

Il tecnico olandese saluta Anfield dopo due stagioni, accompagnate dalla vittoria della Premier League nel 2025 e da un'ultima annata molto più travagliata. Ecco che quindi cade una tessera del puzzle degli allenatori dei grandi club e si apre quindi una porta per l'enigma che non trovava risposte negli ultimi giorni, quello di Andoni Iraola.

L'allenatore spagnolo, nel mirino del Milan e che sembrava avere altre priorità tra Crystal Palace e Bayer Leverkusen, forse stava temporeggiando proprio in attesa della grande chance al Liverpool. I media inglesi confermano che è lui in pole per sostituire Slot

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