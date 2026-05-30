Rangnick aspetta la decisione del Milan: se vince il suo progetto Glasner prende quota

Sono ore di riflessione in casa Milan, e non è una novità. Resta però da capire quale sia l'anima prevalente per dare un'impronta precisa alla strategia che possa riportare in alto i rossoneri. Tutto insomma parte dalla scelta del ds. Da una parte c'è Ralf Rangnick, dall'altra Ramon Planes. A seconda di chi arriva verrà scelto l'allenatore. Lo spagnolo, ex Al-Ittihad, punta Pochettino, che al momento è super impegnato per far fare bella figura agli Usa padroni di casa al Mondiale, dall'altra il professore tedesco che ha già illustrato i suoi piani al Milan e ora aspetta la risposta da Via Rossi. In pratica Rangnick ha utilizzato la forma teutonica del "ghe pensi mi" milanese. Se dovesse avere carta bianca si porterebbe dietro i suoi e Cardinale potrebbe tranquillamente restare al di là dell'Oceano informandosi di tanto in tanto di quello che succede tra Milanello e San Siro. In casa rossonera è una soluzione che non dispiace e, nelle prossime ore, verrà data una risposta a Rangnick e al suo entourage.