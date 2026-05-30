MANOVRE ROSSONERE

Rangnick aspetta la decisione del Milan: se vince il suo progetto Glasner prende quota

Il Milan sta valutando due strade per il ruolo di ds: quella che porta al ct austriaco e quella legata a Ramon Planes che ha appena lasciato l’Al-Ittihad

30 Mag 2026 - 10:46
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Sono ore di riflessione in casa Milan, e non è una novità. Resta però da capire quale sia l'anima prevalente per dare un'impronta precisa alla strategia che possa riportare in alto i rossoneri. Tutto insomma parte dalla scelta del ds. Da una parte c'è Ralf Rangnick, dall'altra Ramon Planes. A seconda di chi arriva verrà scelto l'allenatore. Lo spagnolo, ex Al-Ittihad, punta Pochettino, che al momento è super impegnato per far fare bella figura agli Usa padroni di casa al Mondiale, dall'altra il professore tedesco che ha già illustrato i suoi piani al Milan e ora aspetta la risposta da Via Rossi. In pratica Rangnick ha utilizzato la forma teutonica del "ghe pensi mi" milanese. Se dovesse avere carta bianca si porterebbe dietro i suoi e Cardinale potrebbe tranquillamente restare al di là dell'Oceano informandosi di tanto in tanto di quello che succede tra Milanello e San Siro. In casa rossonera è una soluzione che non dispiace e, nelle prossime ore, verrà data una risposta a Rangnick e al suo entourage. 

Se la soluzione Planes, in netto ribasso, ha già il suo candidato preciso (Pochettino), quella tedesca ha una rosa di nomi. Innanzitutto Matthias Jaissle, che però dovrebbe liberarsi dall’Al Ahli a cui è legato da un contratto fino al 2027 e questo comporterebbe il pagamento di una penale. In più, in Arabia, guadagna 11,5 milioni a stagione... L'altro nome che intriga Rangnick è Oliver Glasner. Già allievo del professore, l'allenatore si è liberato dal Crystal Palace dopo la Conference League vinta contro il Rayo Vallecano. Il suo calcio fatto di aggressività e ricerca veloce della porta avversaria ha incantato l'Inghilterra, due Coppe vinte con i londinesi, e l'Europa, oltre la Conference c'è stata l'Europa League alla guida dell'Eintracht Francoforte. In ogni caso è già stato fissato un incontro tra Glasner, Ibra e Cardinale per la prossima settimana.  

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