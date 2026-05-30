Liverpool, Slot non è più l'allenatore dei Reds: Iraola in pole

30 Mag 2026 - 13:57
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Arne Slot non è più l'allenatore del Liverpool. Dopo due anni ad Anfield, con la conquista del 20esimo campionato della storia dei Reds nella prima stagione, il club del Merseyside ha annunciato la separazione. "È superfluo dire che per noi, come club, è stata una decisione difficile da prendere - scrive la società in una nota -. Il contributo che ha dato è stato significativo e coronato dal successo. Allo stesso tempo, siamo giunti collettivamente alla conclusione che un cambiamento è necessario affinché il club continui ad andare avanti. Arne se ne va con la nostra gratitudine, con un titolo di Premier League al suo attivo e con la consapevolezza che lui e la sua famiglia saranno sempre i benvenuti ad Anfield". Secondo i principali siti di informazione inglesi, dal Guardian alla Bbc, il 'principale candidato' alla panchina del Liverpool sarebbe Andoni Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth in Europa League: il tecnico basco nei giorni scorsi era stato accostato al Milan, ma poi la pista si era raffreddata dopo l'offerta del Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League. Per Iraola, la guida dei Reds sarebbe un ulteriore salto di qualità.

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