Milan, si pianifica il futuro: quattro rinnovi su cui lavorare e un colpo importante in difesa

Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Tare e la dirigenza stanno riflettendo sull'ipotesi di regalare a Max Allegri un difensore capace di garantire esperienza e affidabilità, visto che le uniche riserve del terzetto titolare Tomori-Gabbia-Pavlovic sono al momento De Winter e il 19enne Odogu (fin qui appena una manciata di minuti contro il Lecce in Coppa Italia). Secondo Il Corriere dello Sport un nome che resta molto caldo è quello di Joe Gomez del Liverpool, mancato acquisto nella sessione estiva. Il 28enne inglese ha disputato appena 29' tra campionato e Champions fin qui e ha giocato da titolare solo il match di Carabao Cup contro il Southampton. È dunque a tutti gli effetti ai margini del progetto di Slot, anche se l'infortunio di Leoni ha reso la coperta dei Reds un po' più corta. Una delle alternative è Mario Gila della Lazio, uno degli ultimi colpi fatti da Tare da ds dei biancocelesti e ora perno della difesa di Maurizio Sarri. Il contratto dello spagnolo scade nel 2027 e nei prossimi mesi potrebbe aprirsi una finestra interessante per strapparlo al club di Lotito a cifre non astronomiche.