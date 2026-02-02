Milan, a rischio l'arrivo di Mateta: un medico rossonero a Londra, poi la decisione

Sono ore decisive per l'arrivo o meno di Jean-Philippe Mateta al Milan. L'operazione di mercato è a rischio. Motivo? Il club rossonero ha dubbi sulla tenuta del ginocchio dell'attaccante francese del Crystal Palace (si parla di infiammazione al menisco). Il giocatore ha già effettuato le visite mediche a Londra per conto del Milan ma un medico dello staff rossonero oggi è atteso nella capitale del Regno Unito per visitarlo e sincerarsi personalmente delle sue condizioni: i referti ricevuti non bastano per chiudere la trattativa e far volare Mateta a Milano da subito dopo l'accordo già trovato per la prossima stagione. L'intesa tra i due club prevede che il Milan verserà 35 milioni agli inglesi, mentre per il francese è pronto un triennale da 3/3,5 milioni l'anno più bonus. Ma ora ogni scenario è aperto: può saltare tutto - e nel caso il Milan difficilmente cercherà alternative last-minute - o arrivare il nero su bianco.