Larsen al Crystal Palace, Mateta può andare subito al Milan: ma l'operazione è in stand-by

I rossoneri hanno l'accordo totale con il club inglese e il giocatore, che ha svolto le visite mediche, ma sono in corso delle riflessioni

di Marco Mugnaioli
01 Feb 2026 - 20:56
Il Crystal Palace ha ottenuto la fumata bianca per Jorgen Strand Larsen, mettendo sul piatto del Wolverhampton una mega proposta complessiva da circa 57 milioni di euro (51 milioni di base fissa più 6 di bonus). Affare condotto e chiuso dal potente agente Jorge Mendes, che porta così l’attaccante norvegese alla corte di Oliver Glasner.

Un colpo che non riguarda solo la Premier League, ma che accende anche il mercato del Milan: l'innesto di Strand Larsen serve infatti a coprire il vuoto che lascerebbe Jean-Philippe Mateta, sempre più vicino a vestire la maglia rossonera sin da subito dopo un accordo già trovato per la prossima stagione. Per l'attaccante francese il Diavolo verserà 35 milioni agli inglesi, mentre per lui è pronto un triennale da 3/3,5 milioni l'anno più bonus.

Le condizioni per l'arrivo imminente di Mateta quindi ci sono tutte, il tecnico lo ha anche escluso dalla sfida contro il Nottingham Forest sottolineando come il giocatore non sia mentalmente nelle condizioni ideali per scendere in campo proprio a causa delle sirene milanesi, e come riporta la stampa inglese l'attaccante si sarebbe anche già sottoposto alle visite mediche a Londra, ma al momento l'operazione è in stand-by.

I rossoneri infatti stanno riflettendo sull'abbondanza del reparto offensivo visto che Nkunku resterà e Gimenez sta tornando e i dubbi, secondo un'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra, riguarderebbero anche le condizioni fisiche del francese: "Il Milan sta svolgendo ulteriori accertamenti sul ginocchio di Jean-Philipp Mateta dopo il recente infortunio - ha svelato TEAMtalk - Non c’è alcuna indicazione che l’operazione sia saltata, ma si tratta di un affare importante per il Milan, che vuole essere completamente tranquillo prima di procedere".

Domani qiundi il Milan manderà un medico a Londra per valutare le condizioni del ginocchio di Mateta, in caso di riscontro positivo il giocatore arriverà subito: programma di volo e firma sono già impostati per domani, ma dipenderà tutto dall’esito delle visite mediche.

Milan-Maignan, arriva anche l'ufficialità: il portiere rossonero fino al 2031. "C'è voluta pazienza, ora voglio titoli"

