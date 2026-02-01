Larsen al Crystal Palace, Mateta può andare subito al Milan: ma l'operazione è in stand-by

I rossoneri infatti stanno riflettendo sull'abbondanza del reparto offensivo visto che Nkunku resterà e Gimenez sta tornando e i dubbi, secondo un'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra, riguarderebbero anche le condizioni fisiche del francese: "Il Milan sta svolgendo ulteriori accertamenti sul ginocchio di Jean-Philipp Mateta dopo il recente infortunio - ha svelato TEAMtalk - Non c’è alcuna indicazione che l’operazione sia saltata, ma si tratta di un affare importante per il Milan, che vuole essere completamente tranquillo prima di procedere".