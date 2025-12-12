Acerbi ko, l'Inter ragiona su investimento in difesa: pronti 24 milioni per Gila

L'infortunio di Francesco Acerbi e il crollo nelle gerarchie di Stefan de Vrij hanno fatto scattare l'allarme rosso in casa Inter. La dirigenza nerazzurra ha deciso di non aspettare e di intervenire sul mercato già a gennaio per puntellare il reparto arretrato ma dovrà essere un profilo convincente e non un investimento tanto per. Il nome in cima alla lista è quello di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio.