Acerbi ko, l'Inter ragiona su investimento in difesa: pronti 24 milioni per Gila

L'infortunio di Francesco Acerbi e il crollo nelle gerarchie di Stefan de Vrij hanno fatto scattare l'allarme rosso in casa Inter. La dirigenza nerazzurra ha deciso di non aspettare e di intervenire sul mercato già a gennaio per puntellare il reparto arretrato ma dovrà essere un profilo convincente e non un investimento tanto per. Il nome in cima alla lista è quello di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio.
Secondo le indiscrezioni di Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe già definito il budget per l'assalto invernale che sarebbe molto importante: una cifra compresa tra i 20 e i 24 milioni di euro. L'operazione però non è semplice: la Lazio deve versare il 50% della futura rivendita al Real Madrid e il presidente Lotito potrebbe alzare il muro, senza contare la resistenza tecnica di Maurizio Sarri che considera lo spagnolo fondamentale.