Chi è Claudio Filippi, il mago dei preparatori che ha rimesso le ali a Maignan

C'è un uomo a Milanello che ha fatto tornare la magia nei guantoni di Mike Maignan: si chiama Claudio Filippi ed è il nuovo preparatore con cui il portiere francese lavora da quando Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina del Milan. Dopo la serata da protagonista assoluto nel derby, il tecnico livornese ha parlato dei meriti di Filippi nel convincere Maignan a rimanere e a farlo tornare in versione "Magic Mike", come non si vedeva da tempo: "Non sono stato assolutamente io a farlo restare" spiega Max. "Merito di Claudio Filippi, che è uno dei migliori preparatori che c'è in giro".