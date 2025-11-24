Chi è Claudio Filippi, il mago dei preparatori che ha rimesso le ali a Maignan

Dietro il ritorno di Magic Mike c'è lo specialista ex Juve: i bianconeri l'avevano retrocesso e lui ha scelto il rossonero
C'è un uomo a Milanello che ha fatto tornare la magia nei guantoni di Mike Maignan: si chiama Claudio Filippi ed è il nuovo preparatore con cui il portiere francese lavora da quando Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina del Milan. Dopo la serata da protagonista assoluto nel derby, il tecnico livornese ha parlato dei meriti di Filippi nel convincere Maignan a rimanere e a farlo tornare in versione "Magic Mike", come non si vedeva da tempo: "Non sono stato assolutamente io a farlo restare" spiega Max. "Merito di Claudio Filippi, che è uno dei migliori preparatori che c'è in giro".
Maignan infatti sembra essere tornato nella sua versione migliore, quella insuperabile che avevamo imparato a conoscere nei suoi primi anni a Milano. Non solo per le parate decisive (come quella su Gatti contro la Juve o su Neres all'ultimo minuto contro il Napoli), ma anche sui rigori, fondamentale in cui il francese era considerato tra i migliori prima di una lunga striscia senza nemmeno un penalty neutralizzato: negli ultimi due anni Magic Mike aveva ipnotizzato solo Moise Kean dagli 11 metri.
Con Filippi però il francese è tornato a livelli altissimi. Il preparatore romano è arrivato in estate dalla Juventus dove lavorava dal 2010. Nelle ultime due stagioni, dopo aver lavorato per anni con Buffon e Szczęsny, con l'arrivo di Thiago Motta e il suo staff i bianconeri l'avevano retrocesso alla seconda squadra. Una posizione confermata anche con Igor Tudor. Oggi il Milan se lo gode: c'è anche il suo zampino dietro alla difesa impenetrabile messa in mostra dal Diavolo.