Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juve-Chiesa, Spalletti dice sì ma a una condizione: cosa vuole dal giocatore

09 Gen 2026 - 10:17

Alla sola menzione del nome di Federico Chiesa, gli occhi di Luciano Spalletti si sono illuminati scrive Tuttosport: un "wow" che testimonia la stima immutata per l'esterno del Liverpool. Tatticamente, il tecnico vede in lui il tassello perfetto per completare la catena di sinistra — già presidiata da Cambiaso e Cabal — e offrire un'alternativa di lusso a Kenan Yildiz in vista del tour de force che attende la squadra, impegnata a breve ogni tre giorni su tre fronti.

Tuttavia, prima dell'affondo decisivo, Spalletti vuole vederci chiaro. Chiesa dovrà dimostrare di avere la testa giusta per accettare il ruolo di gregario di lusso senza creare dualismi nocivi che possano oscurare la stella del talento turco. Se l'ex viola convincerà il mister di poter coesistere con le gerarchie attuali senza pretese da titolare inamovibile, la trattativa con i Reds potrà decollare. 

Ultimi video

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:48
MCH ARRIVO TAYLOR (LAZIO) A CIAMPINO MCH

Alla Lazio è arrivato Taylor, l'erede di Guendouzi

00:36
Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

00:44
Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

00:48
Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

00:41
Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

00:42
Le ultime sul mercato del Milan

Miceli: "Il rinnovo di Maignan è sempre più vicino"

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:35
Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

00:58
Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

01:05
Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

00:54
Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

01:14
Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

I più visti di Mercato

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Sfumato Cancelo, resta solo l'eventuale uscita di Frattesi: così l'Inter ripete l'azzardo di un anno fa

Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:16
Atalanta, ufficiale la cessione di Brescianini alla Fiorentina
13:00
Inter, sondaggio del Paris FC per Asllani
12:05
Atalanta, decolla l'operazione Lookman-Fenerbahce: incontro settimana prossima
11:41
Verona, ufficiale l'arrivo del giovane portiere Borghi dal Corinthians
11:31
Juve, tesoretto dal Brasile: 20 milioni da Arthur e Kaio Jorge