Juve-Chiesa, Spalletti dice sì ma a una condizione: cosa vuole dal giocatore

Alla sola menzione del nome di Federico Chiesa, gli occhi di Luciano Spalletti si sono illuminati scrive Tuttosport: un "wow" che testimonia la stima immutata per l'esterno del Liverpool. Tatticamente, il tecnico vede in lui il tassello perfetto per completare la catena di sinistra — già presidiata da Cambiaso e Cabal — e offrire un'alternativa di lusso a Kenan Yildiz in vista del tour de force che attende la squadra, impegnata a breve ogni tre giorni su tre fronti.
Tuttavia, prima dell'affondo decisivo, Spalletti vuole vederci chiaro. Chiesa dovrà dimostrare di avere la testa giusta per accettare il ruolo di gregario di lusso senza creare dualismi nocivi che possano oscurare la stella del talento turco. Se l'ex viola convincerà il mister di poter coesistere con le gerarchie attuali senza pretese da titolare inamovibile, la trattativa con i Reds potrà decollare.