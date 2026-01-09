Juve-Chiesa, Spalletti dice sì ma a una condizione: cosa vuole dal giocatore

Alla sola menzione del nome di Federico Chiesa, gli occhi di Luciano Spalletti si sono illuminati scrive Tuttosport: un "wow" che testimonia la stima immutata per l'esterno del Liverpool. Tatticamente, il tecnico vede in lui il tassello perfetto per completare la catena di sinistra — già presidiata da Cambiaso e Cabal — e offrire un'alternativa di lusso a Kenan Yildiz in vista del tour de force che attende la squadra, impegnata a breve ogni tre giorni su tre fronti.