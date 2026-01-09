Logo SportMediaset

Mercato

Juve, tesoretto dal Brasile: 20 milioni da Arthur e Kaio Jorge

09 Gen 2026 - 11:31

Il mercato di gennaio della Juventus potrebbe ricevere una spinta inaspettata direttamente dal Sudamerica. I bianconeri intravedono un "tesoretto" da circa 20 milioni di euro grazie alla rinascita sportiva di due vecchie conoscenze: Arthur Melo e Kaio Jorge, tornati a brillare nel campionato brasiliano. Il regista, attualmente in prestito al Gremio, ha convinto tutti, tanto da spingere il club di Porto Alegre ad avviare le trattative per l'acquisto a titolo definitivo. La Juve chiede 10 milioni e il giocatore ha già dato l'ok a un contratto fino al 2029. L'altra metà del tesoretto arriverebbe da Kaio Jorge: l'attaccante del Cruzeiro è nel mirino di Zenit e Flamengo per cifre vicine ai 40 milioni. La Juventus, che vanta il 30% sulla futura rivendita, incasserebbe così altri 10 milioni circa. Lo scrive Tuttosport.

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:16
Atalanta, ufficiale la cessione di Brescianini alla Fiorentina
13:00
Inter, sondaggio del Paris FC per Asllani
12:05
Atalanta, decolla l'operazione Lookman-Fenerbahce: incontro settimana prossima
11:41
Verona, ufficiale l'arrivo del giovane portiere Borghi dal Corinthians
11:31
Juve, tesoretto dal Brasile: 20 milioni da Arthur e Kaio Jorge