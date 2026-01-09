Logo SportMediaset

Mercato

Verona, ufficiale l'arrivo del giovane portiere Borghi dal Corinthians

09 Gen 2026 - 11:41
© X

© X

Verona - Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - da Sport Club Corinthians Paulista, con una percentuale sulla futura rivendita, le prestazioni sportive del portiere brasiliano Arthur Borghi, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Nato il 27 luglio 2007 a Campo Mourão, in Brasile, Borghi si forma nei settori giovanili di importanti società calcistiche del suo Paese, tra cui Atlético Mineiro e Athletico Paranaense. Nel 2022 si trasferisce al Corinthians, uno dei Club sudamericani più prestigiosi e titolati, dove milita principalmente nella formazione Under 17, prendendo parte a competizioni nazionali e regionali, tra cui il Paulistão Sub-17 e la Copa do Brasil Sub-17.

Lo scorso luglio Borghi ha inoltre conquistato la Paulista Cup Jovem Pan, torneo che riunisce i settori giovanili dei Club professionistici brasiliani, giocando con la formazione Under 20 B del Corinthians e ricevendo il riconoscimento di miglior portiere della competizione.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto ad Arthur, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.

verona
mercato
hellas verona

