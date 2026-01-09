Lazio, Taylor fa le visite

Atterrato a Roma nella serata di giovedì, questa mattina Kenneth Taylor effettua le visite mediche per poi firmare un contratto con la Lazio. Il centrocampista olandese classe 2002 arriva a titolo definitivo dall'Ajax per 15 milioni di euro.
