Milan-Leao al capolinea: sarà la scelta giusta? Si sa ciò che si lascia ma non ciò che si trova...

Leao gioca al Milan dal 2019, quando aveva appena vent'anni. Negli ultimi sette anni è stato la stella polare che ha guidato i rossoneri nelle notti più brillanti e in quelle più oscure, la certezza a cui affidarsi o anche a cui addossare responsabilità, talvolta eccessive. Ci sta, è lo scotto da pagare se tutto il mondo sa che hai le qualità del top player, spesso giochi da tale e altrettanto spesso no. Per Rafa lasciare i rossoneri significa avventurarsi verso lidi sconosciuti, in cui i tifosi possono essere anche molto più critici di quanto siano quelli attuali, in cui magari c'è il rischio di incontrare tecnici non disposti ad accettare le sue lune, il suo essere umorale e alternare giocate da star a partite abuliche. A chi è andato via dal Milan con lo status di stella questo è successo spesso: Shevchenko in cerca di nuovi stimoli trovò sulla sua strada José Mourinho e la dissacrante stampa inglese al Chelsea, che non esitarono a massacrarlo e metterlo in panchina alle prime prestazioni negative. Ricky Kakà, al netto della pubalgia, soffrì dello stesso problema a Madrid perché San Siro può essere uno stadio duro, ma è anche una culla che dondola i propri campioni con affetto quasi materno. Altri ambienti no, non riservano privilegi o particolare emotività e non esitano a ricoprire di fischi chiunque non dia tutto, sempre, per sessanta partite a stagione.