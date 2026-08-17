Calciomercato Milan: Mendes porta Diego Moreira in rossonero, trattativa lampo da 50 milioni

Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim: grazie alla regia di Jorge Mendes, suo agente, potrebbe sbarcare a Milano domani, martedì 18 agosto, per le visite mediche. Un affare economicamente rilevante visto che allo Strasburgo, con cui i rossoneri hanno già un accordo di massima, andrebbero circa 45 milioni di euro più 5 di bonus (ai giallorossi, che avevano offerto 30 milioni un mese fa, avevano chiesto 35 milioni più 10 di bonus). Ai francesi anche il 10% sulla futura rivendita del belga.