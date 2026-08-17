Calciomercato Milan: Mendes porta Diego Moreira in rossonero, trattativa lampo da 50 milioni
Cercato in passato dalla Roma, finirà al Milan: il belga-portoghese è l'esterno offensivo che chiedeva Amorim. Atteso martedì a Milano per le visite mediche
Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim: grazie alla regia di Jorge Mendes, suo agente, potrebbe sbarcare a Milano domani, martedì 18 agosto, per le visite mediche. Un affare economicamente rilevante visto che allo Strasburgo, con cui i rossoneri hanno già un accordo di massima, andrebbero circa 45 milioni di euro più 5 di bonus (ai giallorossi, che avevano offerto 30 milioni un mese fa, avevano chiesto 35 milioni più 10 di bonus). Ai francesi anche il 10% sulla futura rivendita del belga.
Moreira negli ultimi giorni era stato trattato con forza dal Lipisa. I tedeschi però, una volta capite le richieste dello Strasburgo, hanno deciso di abbandonare la pista, virando su El Mala del Colonia. Da quel momento c'è stata l'accelerata del Milan, che ha subito recepito la voglia del ragazzo di vestirsi di rossonero.
Chi è Diego Moreira
Diego Moreira, classe 2004, ha grande agilità nell'uno contro uno e un ottimo dribbling. Partendo da sinistra o da destra, ama accentrarsi per concludere a rete o servire assist ai compagni, ed è in grado di ricoprire anche il ruolo di quinto di centrocampo.
Nato a Liegi e figlio d'arte (il padre Almami ha giocato con Standard Liegi, Amburgo e Partizan Belgrado), cresce nello Standard Liegi per poi passare al Benfica nel 2020. Con l'Under 19 lusitana vince la Youth League 2021/22 da protagonista (4 gol e 5 assist, di cui 2 in finale), giocando al fianco di compagni come Antonio Silva e Cher Ndour.
Dopo il debutto in prima squadra e divergenze sul rinnovo, nel luglio 2023 firma a parametro zero con il Chelsea. Debutta in League Cup con i Blues, ma passa poi in prestito al Lione (9 presenze) prima di rientrare a Londra a gennaio per aggregarsi alla formazione riserve.
Nell'estate del 2024 passa a titolo definitivo allo Strasburgo, club della holding BlueCo (guidata dal proprietario del Chelsea Todd Boehly), per 8,5 milioni di euro. Coi francesi 76 presenze e 7 gol in due stagioni.