Milan, Amorim sta avendo ragione ma va aiutato: ora tocca a Cardinale. Leao in pericolo, colpa di... Cissè

Amorim, che anche davanti alle telecamere sta sbagliando poco, nel post-partita, ha difeso Maignan "Ho deciso io di concedergli più giorni di vacanza" e mandato un chiaro messaggio a Leao. Per Rafa la musica è cambiata: anche in caso di permanenza (scenario assai credibile), il portoghese dovrà sudarsi il posto. "Dovrà sudare. Penso che Cissè, per come ha giocato, gli renderà le cose difficili. Saelemaekers ha cambiato posizione, sarà dura. Abbiamo anche Pulisic che sta tornando. Quindi abbiamo molti giocatori che lotteranno per il posto". Rafa è avvisato, per la titolarità assicurata meglio rivolgersi in... Turchia.