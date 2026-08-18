Juventus, ufficiale Vicario: i dettagli su formula, cifre e bonus

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur FC per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi.