Il Como va a caccia di italiani: nel mirino c'è Ricci del Milan

Il Como ci proverà sul serio per Samuele Ricci. I lariani hanno puntato il centrocampista ex Torino, da un anno al Milan dove non è centrale nei piani di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, che non l'ha escluso totalmente dalla rosa come invece fatto per Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku, non metterebbe di certo le barriere a un'uscita del classe 2001 davanti a una buona offerta.
Da capire adesso se il club di Fabregas metterà sul piatto una proposta di prestito o qualcosa in più come vorrebbe il Milan. I lariani, che disputeranno la prossima Champions League, hanno bisogno di italiani da inserire in lista. Non a caso per l'attacco hanno puntato Moise Kean, bomber della nostra Nazionale.