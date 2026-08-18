Il Como va a caccia di italiani: nel mirino c'è Ricci del Milan

Il Como ci proverà sul serio per Samuele Ricci. I lariani hanno puntato il centrocampista ex Torino, da un anno al Milan dove non è centrale nei piani di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, che non l'ha escluso totalmente dalla rosa come invece fatto per Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku, non metterebbe di certo le barriere a un'uscita del classe 2001 davanti a una buona offerta.