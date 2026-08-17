MANOVRE ROSSONERE

Milan, la Premier si muove per Nkunku: sondaggi di Newcastle e Aston Villa

Non c'è ancora una trattativa, ma l'attaccante francese piace in Inghilterra ed è in uscita: i rossoneri vogliono 30 milioni

17 Ago 2026 - 09:56
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Il futuro di Christopher Nkunku è lontano dal Milan e sembra essere sempre più vicino al ritorno in Premier League. Escluso dal progetto tecnico di Ruben Amorim, che lo scorso 13 agosto ha comunicato la decisione direttamente al giocatore motivandola con uno scarso impegno e poca concentrazione, l’attaccante francese è ormai ufficialmente sulla lista dei trasferibili e piace in Inghilterra, dove secondo quanto riportato dal portale The Article, il Newcastle avrebbe già raggiunto un'intesa verbale con l'ex Chelsea sui termini personali del contratto. 

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Accordo di principio col giocatore ma ancora nessun contatto con il Milan, che per evitare minusvalenze sulla cifra investita solo un anno fa (37 milioni di euro più 5 di bonus) per il suo cartellino chiede 30 milioni di euro. Non è un mistero che il Newcastle sia alla caccia di un attaccante e la cifra richiesta dai rossoneri di certo non spaventa gli inglesi, ma la concorrenza non manca perché sull'attaccante francese resta vigile anche l'Aston Villa, che per ora però ha effettuato solo alcuni sondaggi esplorativi. 

Il Milan è pronto a salutare Nkunku dopo una sola stagione condita da 8 gol e 3 assist in 35 presenze ufficiali, ora la palla passa al Newcastle: i rosoneri aspettano solo l'offerta giusta. 

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