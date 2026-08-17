Milan, la Premier si muove per Nkunku: sondaggi di Newcastle e Aston Villa

Il futuro di Christopher Nkunku è lontano dal Milan e sembra essere sempre più vicino al ritorno in Premier League. Escluso dal progetto tecnico di Ruben Amorim, che lo scorso 13 agosto ha comunicato la decisione direttamente al giocatore motivandola con uno scarso impegno e poca concentrazione, l’attaccante francese è ormai ufficialmente sulla lista dei trasferibili e piace in Inghilterra, dove secondo quanto riportato dal portale The Article, il Newcastle avrebbe già raggiunto un'intesa verbale con l'ex Chelsea sui termini personali del contratto.