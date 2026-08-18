Juve, la cessione di Di Gregorio non si sblocca: il Palermo piomba su Perin

Nel mirino ci sarebbe Alessandro Confente, portiere classe 1998 attualmente alla Juve Stabia, ma il sogno si chiama Mattia Perin, che avrebbe voglia di giocare ed essere protagonista e sarebbe tentato da un contratto triennale con la prospettiva di tornare in Serie A. Per questo il Palermo ha fatto un primo sondaggio con la Juventus, che proprio oggi ha ufficializzato Vicario, ma il club bianconero al momento fa muro perché la priorità è vendere Di Gregorio, su cui è forte l'interesse del nuovo Monza di Juric. Se però la cessione del numero uno non dovesse concretizzarsi, la Juve potrebbe prendere in considerazione un'offerta da circa 2 milioni per Perin, il cui agente è lo stesso di Strefezza.