Roma, fatta per Mora: così Gimenez e Tavares si avvicinano al Porto

L'operazione è a un passo dalla chiusura, tanto che Andre Villas-Boas, presidente del Porto, si sta già muovendo per investire il gruzzoletto che otterrà per la cessione di Mora. E le attenzioni dell'ex vice di Jose Mourinho sono concentrate sulla Serie A. In particolare su due profili: Santiago Gimenez e Nuno Tavares. L'attaccante messicano è in uscita e la trattativa tra Milan e Porto è alle battute finali: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Intesa totale tra i portoghesi e il Bebote, alla ricerca di rilancio dopo una triste parentesi rossonera.