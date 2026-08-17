L'INTRECCIO

Roma, fatta per Mora: così Gimenez e Tavares si avvicinano al Porto

Ai dettagli l'operazione tra il club portoghese e i giallorossi. Con i 25 milioni incassati i Dragoni proveranno l'affondo per il Bebote e per l'esterno della Lazio

17 Ago 2026 - 10:54
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Il mercato entra nelle fasi calde. A meno di due settimane dal gong finale, le squadre si affrettano ad assicurarsi i pezzi che mancano in vista dell'imminente inizio della nuova stagione. E spesso, anche quando non sembrerebbe, le operazioni sono strettamente collegate tra loro. È così che nasce l'intreccio internazionale che lega Rodrigo Mora, Santiago Gimenez e Nuno Tavares. 

Luce verde per Mora

 Dopo una settimana di tira e molla Porto e Roma sono a un passo dal definire nei dettagli l'affare Mora. A meno di nuove, clamorose, sorprese, il classe 2007 arriverà nella capitale a fronte di un assegno da 25 milioni più il 50% della futura rivendita a favore dei Dragoni (percentuale che i giallorossi potranno rimuovere versando altri 25 milioni nelle casse dei portoghesi). 

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Affondo Porto per Gimenez

 L'operazione è a un passo dalla chiusura, tanto che Andre Villas-Boas, presidente del Porto, si sta già muovendo per investire il gruzzoletto che otterrà per la cessione di Mora. E le attenzioni dell'ex vice di Jose Mourinho sono concentrate sulla Serie A. In particolare su due profili: Santiago Gimenez e Nuno Tavares. L'attaccante messicano è in uscita e la trattativa tra Milan e Porto è alle battute finali: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Intesa totale tra i portoghesi e il Bebote, alla ricerca di rilancio dopo una triste parentesi rossonera.

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Sondaggio Nuno Tavares

 Le spese del Porto in Italia però potrebbero non limitarsi a Santiago Gimenez. I portoghesi infatti seguono da vicino la situazione di Nuno Tavares. L'esterno ex Arsenal e Marsiglia è fuori dai progetti di Gattuso (mai presente nelle amichevoli) e ritiene chiusa la sua esperienza alla Lazio. Messaggio che il calciatore, come di questi tempi sempre più spesso accade, ha voluto ribadire eliminando ogni riferimento ai biancocelesti dai sui profili social. Il Porto si è già informato sul calciatore ed è molto probabile che, una volta chiusa la questione Mora, i portoghesi si presentino con un'offerta ufficiale per Nuno. Il domino è partito.  

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