Usa, ufficiale il rinnovo di Pochettino fino al 2030

Mauricio Pochettino rimarrà sulla panchina degli Stati Uniti almeno fino al prossimo Mondiale: è infatti ufficiale il rinnovo del contratto del tecnico argentino fino al 2030. Di seguito il comunicato ufficiale:
"La Federazione calcistica degli Stati Uniti e Mauricio Pochettino hanno concordato un nuovo contratto che lo manterrà alla guida della Nazionale maschile statunitense fino al 2030, aprendo un nuovo capitolo del progetto che consentirà a Pochettino e al suo staff tecnico di proseguire la crescita della Nazionale maschile senior degli Stati Uniti, esercitando al contempo un impatto ancora maggiore sull’ecosistema calcistico statunitense.
Ampiamente considerato uno dei migliori allenatori al mondo, Pochettino è entrato a far parte della Nazionale maschile degli Stati Uniti nel settembre del 2024, concentrandosi principalmente sulla preparazione della squadra in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. Grazie a questo nuovo impegno, lui e lo staff tecnico forniranno inoltre consulenza e supporto alla Federcalcio statunitense per lo sviluppo più ampio del percorso formativo della Nazionale, del calcio giovanile, della formazione degli allenatori, della collaborazione con i campionati professionistici e di altri aspetti tecnici all’interno della comunità calcistica.
Mauricio e il suo staff credono nel futuro del calcio negli Stati Uniti e il nostro nuovo progetto ci permette di consolidare i progressi della Nazionale maschile e lo slancio di U.S. Soccer», ha dichiarato JT Batson, amministratore delegato e segretario generale di U.S. Soccer. «Sappiamo di avere molto lavoro da fare per realizzare le nostre chiare ambizioni, tra cui competere per vincere i Mondiali maschili e far sì che il calcio diventi lo sport più praticato in ogni comunità. Non potrei essere più entusiasta del fatto che Mauricio e il suo team siano impegnati a collaborare con tutti noi per svolgere il duro lavoro necessario a trasformare queste ambizioni in realtà"
Questo nuovo accordo fa seguito a una storica campagna ai Mondiali FIFA, durante la quale Pochettino ha stabilito il record della Nazionale maschile statunitense per il maggior numero di vittorie in un torneo da parte di un allenatore. Sotto la sua guida, gli Stati Uniti hanno conquistato il primo posto nel proprio girone per la terza volta nella storia della Nazionale maschile statunitense, per poi sconfiggere la Bosnia-Erzegovina per 2-0 negli ottavi di finale — la prima vittoria della squadra nella fase a eliminazione diretta dal 2002 — stabilendo al contempo un nuovo record della Nazionale maschile statunitense per il numero di vittorie in una singola Coppa del Mondo. L’approccio offensivo che ha caratterizzato il percorso ha permesso agli Stati Uniti di andare a segno in tutte e cinque le partite e di segnare almeno due gol in quattro di esse.
«Lavorando insieme alla Federcalcio statunitense negli ultimi due anni, ci è apparso chiaro che esiste un enorme potenziale per rendere il programma della Nazionale maschile ancora più forte», ha dichiarato Pochettino. «La passione che abbiamo percepito dai tifosi durante tutta la Coppa del Mondo non ha fatto altro che rafforzare la nostra convinzione in ciò che è possibile realizzare qui. Siamo entusiasti dell’opportunità di mettere tutta la nostra esperienza e le nostre conoscenze al servizio di un numero ancora maggiore di settori della Federcalcio statunitense, contribuendo al contempo a rafforzare i percorsi formativi per giocatori, allenatori e squadre in tutta la Federazione. Vogliamo cercare di lasciare un’impronta duratura su questo sport nel Paese che ci ha accolto così calorosamente e che tale impronta vada oltre i risultati sul campo».