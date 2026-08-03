Usa, ufficiale il rinnovo di Pochettino fino al 2030

«Lavorando insieme alla Federcalcio statunitense negli ultimi due anni, ci è apparso chiaro che esiste un enorme potenziale per rendere il programma della Nazionale maschile ancora più forte», ha dichiarato Pochettino. «La passione che abbiamo percepito dai tifosi durante tutta la Coppa del Mondo non ha fatto altro che rafforzare la nostra convinzione in ciò che è possibile realizzare qui. Siamo entusiasti dell’opportunità di mettere tutta la nostra esperienza e le nostre conoscenze al servizio di un numero ancora maggiore di settori della Federcalcio statunitense, contribuendo al contempo a rafforzare i percorsi formativi per giocatori, allenatori e squadre in tutta la Federazione. Vogliamo cercare di lasciare un’impronta duratura su questo sport nel Paese che ci ha accolto così calorosamente e che tale impronta vada oltre i risultati sul campo».