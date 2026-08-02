Gabbia, l'altro "capitano": "Omaggio dovuto a Baresi, dispiace non essere al suo funerale"

"Recentemente - racconta Gabbia - ho avuto la possibilità di parlare con una signora che lavora in sede e aveva un rapporto con Franco: mi ha detto che anche se non stava bene, aveva davvero la voglia e il sentimento di starci vicino, di conoscere il mister e il nuovo staff. Voleva venire ad augurarci una buona stagione. Siamo dispiaciuti che non sia stato possibile ma mi ha fatto capire che dopo tutto quello che ha fatto e dopo tutto quello che ha dato per questa società, aveva ancora quella voglia di essere partecipe e importante anche per noi. Dobbiamo davvero capire quanto lui tiene a questi colori: riuscire anche solo a dare la metà di quello che lui ha dato lui per questa maglia sarebbe un successo per tutti".