Mercato Milan, spunta la pista Gabriel Jesus: occasione di lusso dall'Arsenal

La situazione del 28enne all'Arsenal è cambiata radicalmente. Appena rientrato da un lungo infortunio con ottime risposte sul campo, Gabriel Jesus ha assoluto bisogno di giocare con continuità per riconquistare la maglia da titolare della Nazionale brasiliana in vista dei prossimi Mondiali. Nonostante la stima del tecnico Mikel Arteta, lo spazio a Londra si è ridotto notevolmente: il reparto offensivo dei Gunners è affollato, specialmente dopo il maxi-investimento estivo su Viktor Gyokeres.