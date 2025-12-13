Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Mercato Milan, spunta la pista Gabriel Jesus: occasione di lusso dall'Arsenal

Gabriel Jesus cerca spazio dopo l'arrivo di Gyokeres e, se arrivasse in prestito, avrebbe costi abbordabili

di Redazione
13 Dic 2025 - 08:59

Il casting per l'attaccante del Milan, rinforzo previsto a gennaio, si arricchisce di un nome di caratura internazionale, al momento più idea e suggestione che pista concreta. Il Corriere dello Sport infatti ricorda come Gabriel Jesus potrebbe anche pensare di voler lasciare l'Arsenal tra poche settimane per non perdere il treno dei Mondiali 2026.

Gabriel Jesus-Milan: chiuso da Gyokeres, vuole il Brasile

 La situazione del 28enne all'Arsenal è cambiata radicalmente. Appena rientrato da un lungo infortunio con ottime risposte sul campo, Gabriel Jesus ha assoluto bisogno di giocare con continuità per riconquistare la maglia da titolare della Nazionale brasiliana in vista dei prossimi Mondiali. Nonostante la stima del tecnico Mikel Arteta, lo spazio a Londra si è ridotto notevolmente: il reparto offensivo dei Gunners è affollato, specialmente dopo il maxi-investimento estivo su Viktor Gyokeres.

I costi: un affare possibile?

 Il nodo principale resta l'ingaggio monstre da 14 milioni di sterline (circa 16 milioni di euro) lordi l'anno. Tuttavia, calcolatrice alla mano, l'operazione per gennaio potrebbe rientrare nei parametri rossoneri visto che per sei mesi di prestito (da gennaio a giugno), lo stipendio da coprire sarebbe di poco superiore ai 3 milioni di euro. Inoltre l'attaccante è legato all'Arsenal fino al 2027, fattore che potrebbe favorire una cessione temporanea per rilanciarne il valore.

