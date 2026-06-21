Manovre rossonere

Milan, lascia anche il preparatore dei portieri Filippi: altro indizio per l'addio di Maignan?

I due hanno costruito un profondo legame nel corso della stagione e senza il suo allenatore il portiere potrebbe definitivamente chiedere la cessione

21 Giu 2026 - 09:00
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Dopo la mancata qualificazione alla Champions League e l'esonero di Massimiliano Allegri, anche lo staff del tecnico livornese lascia il Milan. Tra questi c'è anche Claudio Filippi, storico preparatore dei portieri di Max, che nel corso della stagione ha instaurato un ottimo rapporto con Mike Maignan

Filippi: "Auguro un futuro raggiante"

 Tramite un post sul proprio profilo Instagram, Filippi ha salutato così il mondo rossonero: "Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan, un Club glorioso con una Tifoseria innamorata della squadra, con Milanello che è un posto di lavoro leggendario, unico per dove è collocato e per come sono le persone che ci lavorano". Il preparatore ha aggiunto: "Abbiamo avuto la fortuna di allenare un gruppo di portieri meraviglioso per capacità tecniche e soprattutto morali. A Mike, Pietro, Lorenzo, Matteo un Grazie dal profondo del cuore e un In bocca al lupo per un futuro raggiante".

Lascia anche Maignan?

 L'addio del classe '65 apre altri punti interrogativi sul futuro di Mike Maignan. Lo scorso anno, nelle trattative per il rinnovo, Allegri e il suo staff hanno giocato un ruolo fondamentale per convincere il francese a continuare a sposare il progetto Milan, ma con la rivoluzione in atto a Milanello ora tutto è cambiato. Il numero 16 e Filippi hanno costruito un profondo legame nel corso della stagione, con il preparatore che è diventato quasi il primo tifoso del portierone rossonero, sempre pronto a incitarlo prima e durante la partita. Senza di lui, Maignan avrebbe una ragione in più per lasciare i rossoneri. 

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Le pretendenti e il ruolo di Amorim

 Mike non ha ancora sciolto i suoi dubbi. L'ex Lille è apprezzato da molti top club in Europa e se arrivasse l'offerta giusta potrebbe anche scegliere di lasciare Milano. Nonostante un debutto non proprio all'altezza, il Mondiale rappresenta un'ottima vetrina e a distanza di un solo anno rischia di prospettarsi un'altra estate tormentata. Nel 2025 il Chelsea aveva inseguito a lungo Maignan e ora potrebbe tornare all'assalto. Ruben Amorim, nuovo tecnico del Diavolo, ha già avviato i suoi primi colloqui con i top player del Milan per convincerli a restare. Tra questi, c'è anche il portiere: chissà se la telefonata di sabato avrà gli effetti sperati oppure no. 

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