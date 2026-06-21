Milan, lascia anche il preparatore dei portieri Filippi: altro indizio per l'addio di Maignan?

Tramite un post sul proprio profilo Instagram, Filippi ha salutato così il mondo rossonero: "Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan, un Club glorioso con una Tifoseria innamorata della squadra, con Milanello che è un posto di lavoro leggendario, unico per dove è collocato e per come sono le persone che ci lavorano". Il preparatore ha aggiunto: "Abbiamo avuto la fortuna di allenare un gruppo di portieri meraviglioso per capacità tecniche e soprattutto morali. A Mike, Pietro, Lorenzo, Matteo un Grazie dal profondo del cuore e un In bocca al lupo per un futuro raggiante".