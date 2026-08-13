Atalanta, colpo Kristensen: operazione da 25 milioni con l'Udinese, la formula

L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Thomas Kristensen dall'Udinese in prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il ventiquattrenne difensore è a Bergamo da ieri nel tardo pomeriggio e oggi ha ultimato le visite mediche. Chiude la sua esperienza nell'Udinese dopo tre stagioni, 81 presenze complessive tra tutte le competizioni e 4 gol realizzati, di cui uno, di testa, proprio ai nerazzurri del 2-2 a Bergamo il 7 marzo scorso. È stato nazionale della Danimarca dall'Under 18 fino all'Under 21. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra rivolgono un caloroso benvenuto a Thomas augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra", chiude la nota sul sito ufficiale.