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Mercato Milan, rivoluzione in attacco: Gimenez in uscita, il sogno è Gonçalo Ramos

Il Milan guarda al futuro con Amorim: l'interesse dell'Orlando City per Santi Gimenez apre le porte all'assalto per Gonçalo Ramos. I dettagli

21 Giu 2026 - 07:48
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Pur senza un direttore tecnico e un direttore sportivo, il mercato del Milan non può essere del tutto fermo. Ci sono le idee che Ruben Amorim ha sui rinforzi, ci sono le decisioni da prendere su riscatti e occasioni (vedi Camarda e Guernier), ci sono senatori che hanno già manifestato le proprie volontà (Leao) e ci sono richieste di altri club per i giocatori rossoneri.

Dove va Gimenez?

 Il sondaggio dell'Orlando City per Santi Gimenez fa parte proprio di questa ultima categoria. Pur col cambio di allenatore, il messicano - attualmente impegnato ai Mondiali 2026 - sembra destinato a partire e il club di Mls ci sta pensando secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. Presto, dunque, per parlare di trattativa ma l'uscita di Gimenez sarebbe un ulteriore tassello da inserire nel progetto di una nuova punta, per esempio di Gonçalo Ramos.

Milan-Ramos, i dettagli

 D'altronde l'interesse per il portoghese è di vecchia data, il Milan ci aveva provato anche la scorsa estate prima di virare su Nkunku. Questa volta, però, potrebbe essere quella buona perché il 25enne, nonostante i successi col Psg, ha deciso di lasciare Parigi per trovare maggiore spazio altrove. I parigini chiedono una quarantina di milioni per il cartellino mentre Ramos aspira a uno stipendio da 5 milioni l'anno: con le cessioni di Leao e Gimenez, tutto sarebbe più facile.

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© Getty Images | Markus Krösche, ds dell'Eintracht Francoforte. I tedeschi non vogliono lasciarlo partire e comunque andrebbe pagata una clausola di 7 milioni per liberarlo (secondo la Bild valida però solo nel mercato invernale) 
© Getty Images | Markus Krösche, ds dell'Eintracht Francoforte. I tedeschi non vogliono lasciarlo partire e comunque andrebbe pagata una clausola di 7 milioni per liberarlo (secondo la Bild valida però solo nel mercato invernale) 
© Getty Images | Markus Krösche, ds dell'Eintracht Francoforte. I tedeschi non vogliono lasciarlo partire e comunque andrebbe pagata una clausola di 7 milioni per liberarlo (secondo la Bild valida però solo nel mercato invernale) 

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