Mercato Milan, rivoluzione in attacco: Gimenez in uscita, il sogno è Gonçalo Ramos

Dieci uomini per una poltrona: tutti i candidati al ruolo di ds del Milan
© Getty Images | Markus Krösche, ds dell'Eintracht Francoforte. I tedeschi non vogliono lasciarlo partire e comunque andrebbe pagata una clausola di 7 milioni per liberarlo (secondo la Bild valida però solo nel mercato invernale)
© Getty Images | Markus Krösche, ds dell'Eintracht Francoforte. I tedeschi non vogliono lasciarlo partire e comunque andrebbe pagata una clausola di 7 milioni per liberarlo (secondo la Bild valida però solo nel mercato invernale)