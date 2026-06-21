Mercato Milan, rivoluzione in attacco: Gimenez in uscita, il sogno è Gonçalo Ramos

Pur senza un direttore tecnico e un direttore sportivo, il mercato del Milan non può essere del tutto fermo. Ci sono le idee che Ruben Amorim ha sui rinforzi, ci sono le decisioni da prendere su riscatti e occasioni (vedi Camarda e Guernier), ci sono senatori che hanno già manifestato le proprie volontà (Leao) e ci sono richieste di altri club per i giocatori rossoneri.