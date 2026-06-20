Amorim serra le fila e chiama Rabiot e Maignan per convincerli a restare in rossonero

Ruben Amorim si è preso il Milan da pochissimi giorni e ha già fatto capire di avere le idee chiare. Secondo quanto rivelato oggi dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore portoghese ha preso il telefono e ha fatto partire due chiamate caldissime direttamente verso il ritiro della nazionale francese, impegnata nel Mondiale nordamericano. I destinatari? Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il senso delle telefonate è quello di convincerli che il futuro rossonero sarà sempre più roseo. I due nazionali francesi fanno parte della lista degli intoccabili, come Pavlovic, già contattato dall'ex tecnico dello United nei giorni scorsi.