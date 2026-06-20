MILAN

Amorim serra le fila e chiama Rabiot e Maignan per convincerli a restare in rossonero

L'allenatore portoghese cerca anche a distanza di costruire il gruppo per la prossima stagione

20 Giu 2026 - 08:50
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Ruben Amorim si è preso il Milan da pochissimi giorni e ha già fatto capire di avere le idee chiare. Secondo quanto rivelato oggi dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore portoghese ha preso il telefono e ha fatto partire due chiamate caldissime direttamente verso il ritiro della nazionale francese, impegnata nel Mondiale nordamericano. I destinatari? Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il senso delle telefonate è quello di convincerli che il futuro rossonero sarà sempre più roseo. I due nazionali francesi fanno parte della lista degli intoccabili, come Pavlovic, già contattato dall'ex tecnico dello United nei giorni scorsi.

Il futuro di Maignan è da mesi al centro di speculazioni tra rinnovi complicati e sirene delle big europee. Amorim lo sa bene ed è voluto andare dritto al punto. Nel calcio moderno il portiere è il primo regista e l'ex allenatore dello Sporting vede nel francese l'interprete perfetto per la sua idea di gioco. Una telefonata di stima profonda, in cui il tecnico ha ribadito l'assoluta centralità del portiere nel nuovo progetto tecnico: da qui non si muove.

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Ancor più delicata la situazione legata ad Adrien Rabiot. Dopo le recenti dichiarazioni del centrocampista ("Spero che Maignan rimanga, non so cosa succederà...") e le nubi sul mercato rossonero, Amorim ha voluto azzerare i dubbi. Il portoghese vuole un centrocampo muscolare, dinamico e di personalità, l'identikit perfetto dell'ex juventino. Amorim ha esposto il piano tattico a Rabiot, spiegandogli come intende valorizzarlo nel suo scacchiere e chiedendogli di sposare appieno la nuova era rossonera, senza farsi distrarre dalle tentazioni estere.

Nessuna diaspora, dunque. La società, con l'avallo di Gerry Cardinale che ha definito Amorim "uno dei tecnici più preparati", vuole dare un segnale di forza. Il messaggio inviato ai leader dello spogliatoio è forte e chiaro: il Milan vuole tornare a vincere subito, in Italia e in Europa, e lo farà ripartendo dalle sue certezze. Basterà il carisma di Amorim a convincere i due francesi a giurare fedeltà eterna al Milan? Il mercato è lungo, ma il portoghese ha già fatto la sua prima, importantissima mossa.

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